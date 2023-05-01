قالت مصادر أمنية للأناضول الاثنين إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسين القرشي الذي حيدته الاستخبارات التركية بسوريا بعملية استغرقت 4 ساعات، فجر بنفسه حزاماً ناسفاً خشية القبض عليه.

وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن الإرهابي أبو الحسين القرشي موجود في منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا، وأنه سيغير مقر إقامته قريباً.

وأشارت إلى أن فريقاً خاصاً من الاستخبارات التركية نفذ عملية سرية في 29 أبريل/نيسان 2023 على المنزل الذي كان القرشي فيه.

وأوضحت أن المنزل كان يضم مخبأ مموهاً تحت الأرض، وأنه جرى توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يُتلقَّ أي رد.

ولفتت إلى أن فريق العملية الخاص فجر على إثر ذلك جدران حديقة المنزل ثم الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء.

وذكرت أن الإرهابي أبو الحسين القرشي فجر بنفسه حزاماً ناسفاً كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه.

ونوهت المصادر بعدم تضرر أي من عناصر الفريق الخاص أو المدنيين خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات.

يذكر أن القريشي انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2013، وترقى إلى مناصب عليا خلال فترة وجيزة.

وأُعلن "خليفة" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إثر مقتل سلفه زعيم التنظيم السابق أبو الحسن القرشي.​​​​​​​