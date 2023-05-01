قال رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، سلجوق بيرقدار، إن نسخة العام الحالي من المهرجان "دخلت التاريخ كأكبر حدث في العالم" مع استضافته أكثر من 2.5 مليون زائر.

واختتمت الاثنين فاعليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST) المقام على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول.

وفي حفل الختام تقلد الفائزون في المسابقات التكنولوجية في إطار المهرجان جوائزهم.

كما حصلت الفرق التي قدمت عروضاً جوية خلال المهرجان، ومن بينها "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" من الإمارات العربية المتحدة، وفريق القوات الجوية المغربية، على دروع تكريم.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال بيرقدار إن "تكنوفيست" بات مهرجاناً يبعث الأمل بمستقبل تركيا من خلال تسجيله أرقاماً قياسية خلال مسيرته.

وأشار إلى أن أول رقم قياسي في نسخة هذا العام تحقق من خلال عدد المتقدمين من الشباب للمشاركة في المهرجان والذين تجاوز عددهم مليوناً.

وأضاف: "حققنا رقماً قياسياً عالميا آخر، حيث دخل ’تكنوفيست 2023‘ التاريخ كأكبر حدث في العالم مع استضافته أكثر من 2.5 مليون زائر".

والخميس، انطلقت فاعليات المهرجان الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، وتعد الأناضول شريكاً إعلامياً له.

ويشرف على تنظيمه "وقف فريق التكنولوجيا التركي"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتضمنت فاعليات المهرجان مسابقات وعروضاً جوية وحفلات فنية وجلسات حوارية وفاعليات في مجال التكنولوجيا.​​​​​​​