وقعت مناوشات بين متظاهرين وعناصر الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، خلال مسيرة نظمتها جماعات يسارية بمناسبة عيد العمال.

واحتشد آلاف في ميدان أورانين، مرددين هتافات الشرطة، قبل أن يعلن منظموها إنهاءها قبل أوانها بذريعة كثافة الشركة لدى وصولهم إلى ميدان "كوتبوسر تور".

وخلال ذلك، وقعت مناوشات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، حيث وقفت الشرطة عدداً كبيراً من المحتجين.

وخصصت السلطات 6300 عنصر شرطة في محيط المسيرة.

وذكرت الشرطة أن 12 ألف شخص شارك في المسيرة، فيما أعلن منظموها مشاركة 20 ألف شخص.

ويعود إحياء عدد من الدول ليوم العمال، إلى احتجاجات حقوقية عمالية في القرن التاسع عشر، شهدتها أستراليا والولايات المتحدة وكندا، بلغت أوجها في إضراب شارك فيه قرابة 400 ألف عامل في ولاية شيكاغو في 1 مايو/أيار 1886.