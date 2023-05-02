نقلت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء عن مصدر عسكري القول، إن إسرائيل شنت هجوماً في وقت متأخر من يوم الاثنين أسفر عن مقتل عسكري تابع للنظام وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان.

كذلك تسبب الهجوم الإسرائيلي في إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق المصدر نفسه.

وفي وقت سابق، ذكر إعلام النظام السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت عند الساعة 23:35 مساء "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب" مما تسبب أيضاً في بعض الخسائر المادية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.