سياسة
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تقرير: صور لأقمار صناعية تكشف زيادة إنتاج الأسلحة النووية بكوريا الشمالية
كشفت صور للأقمار الصناعية أن بيونغ يانغ تعمل على بناء مبان جديدة بمفاعلها الرئيسي لإنتاج الأسلحة النووية، ويأتي ذلك عقب تعهدات كيم جونغ أون بزيادة ترسانته النووية. وكشف موقع"38 نورث" أن مفاعلين نوويين يعملان بشكل مكثف وقادران على توليد البلوتونيوم.
تقرير: صور لأقمار صناعية تكشف زيادة إنتاج الأسلحة النووية بكوريا الشمالية
صور لأقمار صناعية تكشف زيادة إنتاج الأسلحة النووية بكوريا الشمالية. / صورة: AP
2 مايو 2023

كشفت صور للأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تعمل على بناء مبان جديدة بمفاعلها الرئيسي لإنتاج الأسلحة النووية، ويأتي ذلك عقب تعهدات زعيم البلاد، كيم جونغ أون، بزيادة ترسانته النووية، وفقاً لما ورد بصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وفقاً لباحثين أمريكيين، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمالية إنتاج حوالي 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم الذي يستخدم في صنع الأسلحة من محطة يونغبيون النووية، والتي أنتجت مكونات ترسانة البلاد الحالية من الرؤوس الحربية النووية.

في سياق متصل، أشار تقرير لموقع "38 نورث" إلى أن مفاعلين نوويين بكوريا الشمالية يعملان بشكل مكثف وقادران على توليد البلوتونيوم المخصص لصناعة قنابل نووية.

قدّر معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي أن كوريا الشمالية تمتلك 63 سلاحاً نووياً، لذلك، فإن 4 كيلوغرامات من البلوتونيوم المُعاد استخدامه يستطيع صنع رأس نووي جديد.

جدير بالذكر أنه خلال القمة التي جمعت كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2019، عرض الزعيم الكوري إغلاق محطة يونغبيون مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية جزئياً.

لكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أصر على أن يتخلى الكوريون الشماليون عن كل معداتهم النووية ومخزونات الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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