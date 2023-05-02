أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عدد زوار سفينة "TCG ANADOLU" (تي سي جي أناضول) الحربية محلية الصنع، بلغ أكثر من 140 ألف شخص.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة، الاثنين، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن السفينة أكملت برنامجها في إسطنبول وستصل إلى إزمير 3 مايو/أيار الجاري.

واستقبلت سفينة "تي سي جي أناضول" زوارها من المواطنين أثناء رسوها في ميناء سراي بورنو بإسطنبول بين 17 - 23 أبريل/نيسان الفائت، وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها إلى البحرية التركية التي ضمتها إلى أسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مُسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مُسيّرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقماً قوامه 1223 فرداً.