سياسة
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صور | تعرّف مقاتلة "قآن" التركية المزودة بأسلحة الجيل الخامس
بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنها، ستضيف المقاتلة التركية المحلية "قآن" بُعداً جديداً إلى الطيران التركي. ويمكن لها أداء مهام قتالية جو- جو بأسلحة الجيل الخامس، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.​​​​​​​
صور | تعرّف مقاتلة "قآن" التركية المزودة بأسلحة الجيل الخامس
بُعد جديد للطيران التركي.. تعرّف مقاتلة "قآن" المزودة بأسلحة الجيل الخامس. / صورة: AA
2 مايو 2023

بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنها، الاثنين، ستضيف المقاتلة التركية المحلية من الجيل الخامس "قآن" بُعداً جديداً للطيران التركي.

ونفذت مقاتلة "قآن" عرضاً جوياً خلال فعالية "قرن المستقبل" اليوم بمشاركة أردوغان للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

ومع"قآن"، ستكون تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات من هذا المستوى (الجيل الخامس)، إذ تمتلك القدرة على العمل المشترك مع المركبات الجوية المُسيّرة ومنصات مثل التحذير الجوي والتحكم.

ويمكن لمقاتلة "قآن" أداء مهام قتالية جو- جو بأسلحة الجيل الخامس، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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