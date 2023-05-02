تعرضت امرأة مسلمة، تبلغ 20 عاماً، للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل شخص في محطة مترو "راتاوس نيوكولن" الأسبوع الماضي في العاصمة الألمانية برلين، حسب ما ورد في بيان لشرطة برلين.

وذكر البيان أن المرأة أصيبت بجروح طفيفة بعدما نزع المعتدي حجابها وشد شعرها.

كما أفاد بيان الشرطة بأن التحقيق ما زال مستمراً لتحديد هوية المتهم الذي وجه شتائم عنصرية قبل فراره من مكان الحادث.

وتشهد ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث العنصرية والإسلاموفوبيا مع ازدياد الجماعات اليمينية المتطرفة واستغلال الأحزاب أزمة اللاجئين خلال السنوات الأخيرة.

وفقاً لإحصاءات، فإن ألمانيا شهدت ما لا يقل عن 569 جريمة كراهية ضد المسلمين في عام 2022.