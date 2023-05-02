سياسة
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أمريكا.. وزيرة الخزانة تحذر من "كارثة اقتصادية كبيرة" بسبب سقف الدَّين
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الالتزام بفواتيرها المالية، اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران القادم إن لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدَّين قبل هذا التاريخ.
أمريكا.. وزيرة الخزانة تحذر من "كارثة اقتصادية كبيرة" بسبب سقف الدَّين
وزيرة الخزانة تحذر من “كارثة اقتصادية كبيرة” في حال لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدَّين  / صورة: Reuters
2 مايو 2023

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الاثنين، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الالتزام بفواتيرها المالية، اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران القادم إن لم يوافق الكونغرس بغرفتيه على تمرير مشروع قانون لرفع سقف الدَّين.

وأرسلت يلين رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، تطالبه فيها بالاتفاق على صيغة تشريعية يوافق عليها كلا الحزبين في الكونغرس لتفادي كارثةٍ اقتصادية كبيرة وتمرير مشروع القانون قبل بداية الشهر القادم.

وقالت يلين في رسالتها إلى مكارثي "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو (حزيران)، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدَّين قبل ذلك التاريخ".

وأضافت "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدَّين على نحو يوفر يقيناً طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

والأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازياً مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع رئيس البلاد الديموقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط".

ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني. واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

لكن في حال لم يرفع الكونغرس سقف الدَّين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهدداً بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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