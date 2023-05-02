شهدت الخرطوم غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية ومئات الآلاف قد يفرّون منه.

وأدّت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين من أنّ "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرّون من السودان.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر "نأمل أن لا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان".

وأفاد سكان في الخرطوم أنهم استيقظوا الاثنين على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الاثنين .

لكنّ الهدنة الأخيرة بقيت هشّة كسابقاتها من محاولات التهدئة التي جرى التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل/نيسان والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصاً إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

ودقّت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحوّل الوضع الى مأساة إنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إنّ "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبدياً "قلقه الكبير".

وأضاف أنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرّر أن يرسل "فوراً إلى المنطقة" رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث "في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان".

وأكّد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة "لدراسة كيف يمكننا أن نقدّم مساعدة فورية"، معتبراً أنّ "الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللاعودة" في بلد كان يعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير.

وحذّر من أن النهب الذي تعرضت له مكاتب المنظمات الانسانية ومستودعاتها "استنزف غالبية مخزوناتنا".

وفي بلد كان ثلث سكانه يعانون من الفقر قبل اندلاع الحرب، قرّر برنامج الأغذية العالمي أن يستأنف "أنشطته فوراً" بعد تعليقها عقب مقتل ثلاثة من موظفيه خلال الأيام الأولى للنزاع.

"كارثة بكل معنى الكلمة"

وتحولت الأزمة الصحية التي كان يعانيها السودان قبل اندلاع القتال إلى "كارثة بكل معنى الكلمة"، حسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري.

وأوضح المنظري أن قبل المعارك الأخيرة "مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان".

وتابع "هناك فعلاً نقص حقيقي في الكادر الطبي وخصوصاً بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين، وخصوصا الكادر الطبي المتخصص، على سبيل المثال، في الجراحة والتخدير".

وأشار الى أن "23% من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها"

وأسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكّنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كلم الى الشرق من الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة "ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال"إلا أنها لن تكفي سوى لمعالجة "1500 جريح".

جهود دبلوماسية

ويضطر سكان العاصمة غير القادرين على مغادرتها إلى الاحتماء من إطلاق النار والقصف لكنهم يواجهون ظروفاً تزداد صعوبة في ظل انقطاع الكهرباء وشحّ المواد التموينية والمياه والوقود.

ومنحت السلطات المحلية في الخرطوم موظفي القطاع العام "إجازة حتى إشعار آخر"، بينما تؤكد الشرطة أن عناصرها ينتشرون للحؤول دون أعمال النهب.

وأعلنت سلطات ولاية النيل الأبيض، جنوب الخرطوم، وصول 70 ألف نازح خلال الأيام الأخيرة إلى مخيمات أقامتها الولاية.

وعلى مدى الأيام الماضية، أجلى العديد من الدول الغربية والعربية رعاياها توازياً مع جهود دبلوماسية سعياً للحلّ.

وعقدت الجامعة العربية الاثنين اجتماعاً على مستوى السفراء بناءً على طلب مصر.

ووفق مركز كارنيغي الشرق الأوسط للأبحاث "كلما تمكن حميدتي من الحفاظ على مواقعه في الخرطوم، صار تأثيره أكبر على طاولة المفاوضات".

وأدلى أسياس أفورقي رئيس اريتريا المجاورة للسودان و التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا بأولى تعليقاته العلنية بشأن ما يحدث في السودان.

وقال للتلفزيون الإريتري باللغة العربية "أزمة السودان الحالية تنبع من المنافسة على ادعاء من هو المالك (الحقيقي) للثورة السودانية".

وضع "خطير" في دارفور

وحسب الأمم المتحدة، قتل زهاء 100 شخص منذ الاثنين الماضي في غرب دارفور حيث الوضع "خطير" وفق المنظمة الدولية.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "القبائل تسعى إلى التسلح" في المنطقة.

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، حسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى "وقف كل أعمالها تقريباً في غرب دارفور" بسبب العنف، حسب ما قاله نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.