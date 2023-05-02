سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا أجلت رعايا 22 بلداً من السودان
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده مدت يد العون لكل من طلب مساعدتها في السودان، وتمكنت من إجلاء ألف و763 مواطناً تركياً، إضافة إلى 298 شخصاً من جنسيات أخرى.
جاوش أوغلو: تركيا أجلت رعايا 22 بلداً من السودان
وزير الخارجية التركي: نقلنا مواطني الدول الأجنبية من إسطنبول إلى بلدانهم / صورة: AA
2 مايو 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده أجلت من السودان ألفاً و763 مواطناً تركياً إلى جانب 298 شخصاً من 22 بلداً آخر.

وأفاد جاوش أوغلو في حفل افتتاح محطة لخدمات الطوارئ الطبية ومهبط لمروحيات الإسعاف بولاية أنطاليا، إن تركيا مدت يد العون لكل من طلب مساعدتها في السودان.

وأضاف: "نقلنا مواطني الدول الأجنبية من إسطنبول إلى بلدانهم، أشكر السودان والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر على دعمهم".

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية كانت تعرضت لإطلاق نار في السودان عادت الأحد إلى البلاد عقب اتخاذ التدابير اللازمة.

وأفاد أقار في معرض رده على أسئلة خلال برنامج تلفزيوني، "حطت إحدى طائراتنا من طراز C-130 في مطار وادي سيدنا شمالي الخرطوم، وأثناء هبوط طائرتنا الثانية حصل إطلاق نار خفيف، رغم ذلك حطت الطائرة بشكل آمن".

وأوضح أنه بعد اتخاذ التدابير اللازمة عادت الطائرة، الأحد، إلى تركيا، لافتاً إلى أن جميع الطائرات المكلفة بعمليات الإجلاء أكملت مهامها وعادت إلى البلاد.

وتابع: "أجلينا عبر طائراتنا 479 من مواطنينا".

وأشار إلى أن التنسيق جار بين وزارتي الدفاع والخارجية لإجلاء المواطنين من السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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