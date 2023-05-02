أعلن البيت الأبيض الاثنين، أنّ تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تفيد بأنّ خسائر القوات الروسية في معارك أوكرانيا منذ ديسمبر/كانون الأول بلغت 20 ألف قتيل و80 ألف جريح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إنّ "تقديراتنا تفيد بأنّه منذ ديسمبر/كانون الأول أحصت روسيا سقوط أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، 20 ألفاً منهم قُتلوا في المعارك".

وأوضح كيربي أنّ نصف هؤلاء القتلى ينتمون إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وغالبيتهم سجناء سابقون "أُلقيَ بهم في القتال في باخموت (شرق أوكرانيا) بلا تدريب أو قيادة عسكرية كافية".

ولفت المتحدّث الأمريكي إلى أنّ "الاستنتاج هو أنّ هجوم روسيا ارتدّ عليها".

في المقابل رفض كيربي الإدلاء بأيّ تصريح بشأن الخسائر التي تكبّدتها أوكرانيا التي يدعمها في تصدّيها للهجوم الروسي تحالف غربي تقوده الولايات المتّحدة.

وقال: "يعود إليهم أن يتحدثّوا عن هذا الأمر (الخسائر البشرية) أو لا، لن أفصح عن أيّ شيء من شأنه أن يصعّب الأمر عليهم. هم الضحايا، وروسيا هي المعتدي".

وفي الأسابيع الأخيرة تَركَّز معظم المعارك في أوكرانيا في منطقة دونباس (شرق)، لا سيّما باخموت، المدينة الصناعية شبه المدمّرة تماماً التي تؤكّد القوات الروسية أنّها باتت تسيطر على 80% منها.