قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن كل خطوة تُتخذ في مجال الصناعات الدفاعية وكل مشروع ينفذ يرمز إلى قوة البلاد التي أصبحت لاعباً مهماً في السوق الدولية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الوزير التركي الثلاثاء خلال مشاركته في حفل تسليم طائرة الشحن العسكرية A400M الرابعة إلى قيادة القوات الجوية التركية، بعد تحديثها.

وأوضح أقار أن اتفاقية تحديث الطائرة وُقّعت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وذكر أن تحديث طائرات "A400M" العسكرية يجري في 4 مراكز حول العالم فقط، وأن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات أحد هذه المراكز.

وأكد أقار أن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات اكتسب قدرات إضافية بعد الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص إحدى شركات الطيران العالمية.

وأعرب عن ثقته بأن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات سيحدّث مستقبلا طائرات الدول الشقيقة والصديقة لتركيا.

وأضاف أن طائرات A400M التي تُستخدَم في مجالات واسعة من الأنشطة مثل الفعاليات الإغاثية وعمليات الإجلاء ونقل الأفراد والمواد، أظهرت فوائد كبيرة في زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وأشاد أقار بتطور الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن نسبة اعتماد تركيا على الخارج في توفير احتياجاتها من منتجات هذا القطاع تقلّصت إلى حدود 20%.