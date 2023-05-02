سياسة
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"مبارك علينا غاز البحر الأسود".. أتراك يحتفلون بالإعفاء من دفع فاتورة الغاز
تزامناً مع دخول قرار توفير الغاز الطبيعي بالمجان في تركيا حيّز التنفيذ، أطلق العديد من المواطنين الأتراك هاشتاغ "Karadeniz_gazımız" على منصة تويتر تعبيراً عن شعورهم بالفخر إزاء هذا القرار غير المسبوق.
"مبارك علينا غاز البحر الأسود".. أتراك يحتفلون بالإعفاء من دفع فاتورة الغاز
بقيمة 0 ليرة.. أتراك يحتفلون بقرار الإعفاء من قيمة فاتورة غاز البحر الأسود. / صورة: مواقع تواصل
2 مايو 2023

تزامناً مع دخول قرار توفير الغاز الطبيعي بالمجان في تركيا حيّز التنفيذ، أطلق العديد من المواطنين الأتراك هاشتاغ "Karadeniz_gazımız" على منصة تويتر تعبيراً عن شعورهم بالفخر إزاء هذا القرار غير المسبوق.

وشارك مواطنون أتراك فواتير الغاز بقيمة "0 ليرة"، وأرفقوا صوراً للفواتير التي كُتِب عليها ملحوظة تفيد بأن: ''هذا المبلغ هو أساس فاتورتك، وتكفّلت الدولة بدفع (الفاتورة) في إطار تعليمات رئاسة الجمهورية. مبارك علينا غاز البحر الأسود".

كتبت المواطنة سيفدا تركوسيف تغريدة معبرةً عن سعادتها وفخرها بتطبيق القرار قائلةً: "مبارك علينا غاز البحر الأسود (الخاص بنا)".

بدوره كتب المواطن قآن قايهان تغريدة يشكر من خلالها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة فاتح دونماز قائلاً: "نشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم".

فيما قالت المواطنة حواء "لو كنت أنا لكتبت فاتورتك دفعها رجب طيب أردوغان، مبارك علينا غاز البحر الأسود".

وفي وقت سابق الاثنين، دخل قرار توفير الغاز الطبيعي بالمجان في تركيا لمدة شهر وضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه لمدة عام حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية التركية، تنفيذاً لوعد قدمه الرئيس أردوغان إلى الشعب التركي بمناسبة ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، ستغطي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الفواتير الأولى لاستهلاك الغاز الطبيعي في المساكن ودُور العبادة بين 24 أبريل/نيسان و31 مايو/أيار.

كما ستوفر الدولة 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المستخدم في المطبخ والمياه الساخنة للمساكن ودُور العبادة مجاناً، حتى تاريخ 1 مايو.أيار 2024.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي زفّ أردوغان في كلمة له خلال مراسم ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية، بشارتين تتعلقان بالغاز الطبيعي المستخرج، إذ أعلن أردوغان توفير الغاز الطبيعي، ضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه، بشكل مجاني لجميع المساكن في تركيا لمدة عام. كما ذكر أن الحكومة لن تتقاضى أجرة الغاز الطبيعي بجميع استخداماته لمدة شهر بعموم تركيا.

وأواخر عام 2022 أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

مصدر:TRT عربي
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