نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الخدمة السرية الأمريكية، الاثنين، قولها إنها منعت عمدة مسلماً من بروسبكت بارك في ولاية نيوجيرسي، حضورَ الاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه قبل وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، قال رئيس البلدية، محمد خير الله، إنه تلقى اتصالاً من البيت الأبيض يفيد بأنه لن يُسمح له بالدخول وسيجري منعه من قبل الخدمة السرية، دون توضيح أسباب.

هنا أبلغ خير الله، 47 عاماً، فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالواقعة. ما دفع المجموعة إلى دعوة إدارة بايدن لوقف نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تُعرف بمجموعة بيانات فحص الإرهابيين التي تضم مئات الآلاف من الأفراد.

وأبلغت المجموعة خير الله أن شخصاً باسمه وتاريخ ميلاده موجود في مجموعة بيانات حصل عليها محامو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في عام 2019، حسب الوكالة.

وخير الله كان منتقداً صريحاً لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، والذي حد من دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

ووفق الوكالة انتخب خير الله لولاية خامسة لمنصب عمدة البلدة في يناير/كانون الثاني.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع "أسوشيتد برس" مساء الاثنين، قال خير الله "تركني هذا القرار في حيرة وصدمة وخيبة أمل".

وأضاف "المسألة ليست أنني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، بل الأزمة تتعلق بالقائمة التي استهدفتني بسبب هويتي".

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، لأسوشيتد برس أن خير الله لم يُسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح السبب.

وقال في بيان: "بينما نأسف لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك، لم يُسمح لرئيس البلدية بدخول مجمع البيت الأبيض هذا المساء. ولسوء الحظ، لا يمكننا التعليق أكثر على الوسائل والأساليب الوقائية المستخدمة لإجراء عملياتنا الأمنية في البيت الأبيض".