سياسة
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انتخابات تركيا.. أكثر من ألفَي ناخب يصوتون عند البوابات الحدودية مع أوروبا
تستمر حتى اليوم الثلاثاء عملية إدلاء الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج، بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية.
انتخابات تركيا.. أكثر من ألفَي ناخب يصوتون عند البوابات الحدودية مع أوروبا
انتخابات تركيا.. أكثر من ألفَي ناخب يصوتون عند البوابات الحدودية مع أوروبا / صورة: AA
2 مايو 2023

تتواصل الثلاثاء، عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في الخارج عند البوابات الحدودية مع اليونان وبلغاريا في الانتخابات العامة والرئاسية.

ويدلي الأتراك المسجلون في الخارج بأصواتهم في معابر "قابي كوله" و"حمزة بيلي" و"قره كوي" مع بلغاريا و"إيبسالا" و"بازار كولة" مع اليونان.

ومنذ انطلاق عملية التصويت في المعابر الجمركية في 27 أبريل/نيسان الماضي، أدلى ألفان و579 شخصاً بأصواتهم في المعابر المذكورة.

وتتواصل عملية التصويت على مدار 24 ساعة خلال كل أيام الأسبوع، حتى الساعة 5 مساءً يوم 14 مايو/أيار المقبل.

وبدأت الخميس عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجِّلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد، فيما يتوجه الناخبون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار الجاري، لانتخاب مرشحيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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