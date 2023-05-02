أعلنت نقابة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 447 شخصاً منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان المنصرم.

وذكرت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 447 حالة وفاة و2255 حالة إصابة بين المدنيين، منذ بداية الاشتباكات".

وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها النقابة الاثنين، هي 436 قتيلاً و2175 حالة إصابة منذ بداية الاشتباكات.

وأوضحت النقابة أن "الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السابع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

وأضافت: "يوجد كثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على بيان النقابة الطبية.

ومنذ منتصف أبريل تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأُسست قوات "الدعم السريع" في 2013 لمساندة القوات الحكومية بقتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.