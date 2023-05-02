أعلنت إيران استئناف العمل في عدد من بعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وجدة.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي الاثنين إن ثلاث بعثات لإيران "بدأت العمل واستأنفت نشاطها في الرياض وجدة".

وأوضح أن هذا التقدم بمثابة "خطوة أولى" في مسار استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين.

وأضاف: "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، وتنفذ الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة، ومتفائلون برؤية الأنشطة الكاملة لممثليات البلدين في غضون المهلة المحددة".

وأشار كنعاني إلى وجود فريق إيراني على الأرض في السعودية لإتمام الأعمال التنفيذية لاستئناف العمل الكامل للبعثات الإيرانية، وتنسيق الجهود الإنسانية المرتبطة بعمليات إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.

وفي السياق، شكر كنعاني السعودية على "تعاونها القيم في إجلاء الرعايا الإيرانيين من السودان"، عبر ميناء مدينة جدة الساحلية.

وتابع: "سافر رئيس البعثة الإيرانية من الرياض إلى جدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية عبر اتصال وثيق بالمسؤولين السعوديين"، موضحاً أن عمليات الإجلاء من السودان "لم تكن مهمة سهلة".

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، وصل وفد إيراني إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.