تعرض إسرائيلي في مستوطنة سديروت (جنوب)، الثلاثاء، "لإصابة خطيرة" جراء سقوط صاروخ، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعاً عسكرياً للفصائل الفلسطينية قرب الحدود شرق مدينة غزة، رداً على رشقات صاروخية انطلقت من القطاع باتجاه عدد من المستوطنات.

وأعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وصباح الثلاثاء أعلن الجيش في بيان رصد إطلاق "3 قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل، سقطت جميعها بمنطقة مفتوحة ولم يجرِ اعتراضُها وفق السياسة المتبعة".

ويأتي هذا التطور عقب إعلان وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، بعد 86 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.

وقالت الغرفة المشتركة، في بيان: "نعلن مسؤوليتنا عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية الثلاثاء".

وأضافت أن هذه الرشقات تأتي كـ"رد أولى على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان، بعد معركة مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان".

وأردفت بأن "هذه الجريمة النكراء ستفجر ردوداً من أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات وأماكن الاشتباك".

وأشارت الغرفة المشتركة إلى أن "قضية الشهداء وتضحيات الأسرى ستبقى على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف".

وحذرت إسرائيل من "التمادي في العدوان وارتكاب أي جريمة أو حماقة"، متوعدة بـ"أن ذلك لن يبقى دون رد".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق 22 صاروخاً من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "جرى إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية أربع قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".

وسبق إطلاق الصواريخ سماع صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" إنه "جرى تسجيل إصابة خطيرة بسقوط صاروخ على بلدة سديروت في جنوبي إسرائيل"، دون مزيد من المعلومات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أطلقت رشقات صاروخية من مدينة غزة وشمالي وجنوبي القطاع، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وسبق ذلك قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين عسكريين يتبعان للفصائل الفلسطينية، الأول شرق مدينة غزة والثاني شرق بلدة خزاعة جنوبي القطاع.

بدوره، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء في بيان، إن دبابات الجيش أطلقت النار "عقب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة صباح الثلاثاء".

وأضاف حينها: "يوعز جيش الدفاع للسكان في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت بالبقاء قرب الأماكن المحصنة"، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المواقع التي يقصفها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه توجد مخاوف من إطلاق فلسطينيين صواريخ من قطاع غزة بعد استشهاد الأسير خضر عدنان في السجن.

وأشارت إلى أن "حالة تأهب قصوى أُعلنت في صفوف القوات المنتشرة في الضفة الغربية".

وصباح الثلاثاء، أعلنت مؤسسات فلسطينية رسمية وحقوقية، عن وفاة القيادي عدنان داخل السجون الإسرائيلية.

وعدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة غرب جنين، وهو من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اعتقاله يوم 5 فبراير/شباط الماضي، رفضاً لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها "التحريض"، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وخاض عدنان عدة إضرابات سابقة عن الطعام، في 2012 لمدة 66 يوماً وفي 2015 لمدة 52 يوماً وفي 2018 لمدة 59 يوماً وفي 2021 لمدة 25 يوماً.