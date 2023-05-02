انطلقت في مدينة إسطنبول الثلاثاء، فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني" والذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المنتدى الذي يستمر ليومين عقد اليوم بعنوان "إعادة بناء هيكل الأمن الأطلسي" بمشاركة دولية وتركية.

وشارك في اليوم الأول للمنتدى كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ويناقش المنتدى التهديدات الأمنية في العالم، بالإضافة إلى قضايا مثل "تقييمات ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة" و"الحرب في أوكرانيا" و"التهديد الروسي لحلف الناتو".