سياسة
1 دقيقة قراءة
بمشاركة دولية وتركية.. انطلاق فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني"
انعقدت الثلاثاء فاعليات اليوم الأول لمنتدى إسطنبول الأمني والذي يستمر يومين بمشاركة تركية ودولية.
بمشاركة دولية وتركية.. انطلاق فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني"
بمشاركة دولية وتركية.. انطلاق فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني" / صورة: AA
2 مايو 2023

انطلقت في مدينة إسطنبول الثلاثاء، فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني" والذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المنتدى الذي يستمر ليومين عقد اليوم بعنوان "إعادة بناء هيكل الأمن الأطلسي" بمشاركة دولية وتركية.

وشارك في اليوم الأول للمنتدى كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ويناقش المنتدى التهديدات الأمنية في العالم، بالإضافة إلى قضايا مثل "تقييمات ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة" و"الحرب في أوكرانيا" و"التهديد الروسي لحلف الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us