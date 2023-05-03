سياسة
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بشرى جديدة.. أردوغان يعلن عن كشف نفطي ينتج 100 ألف برميل يومياً
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً، موضحاً أن النفط المكتشف عالي الجودة ويقع على بعد 20 كيلومتراً من قضاء جزرا بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
بشرى جديدة.. أردوغان يعلن عن كشف نفطي ينتج 100 ألف برميل يومياً
أردوغان يعلن عن كشف نفطي ينتج 100 ألف برميل يومياً / صورة: AA
3 مايو 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدّرة للطاقة".

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلاً نفطياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق)".

وتابع: "إطلاق اسم مدرّستنا الشهيدة آيبوكه يالجين التي قتلها تنظيم PKK الإرهابي بطريقة شنيعة على الحقل النفطي المكتشف في جبل غابار".

وأردف: "بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت بادعاء عدم وجود نفط، ومن المناطق التي اضطررنا إلى مغادرتها بسبب الإرهاب".

ولفت إلى أن تركيا ستتمكن من رفع القدرة الانتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يومياً من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة.

وذكر أردوغان أن الحقل الذي فيه بئر "آيبوكه يالجين-1" سينتج وحده أكثر من كل آبار النفط بتركيا.

وأوضح أن النفط المكتشف عالي الجودة ويقع على بعد 20 كيلومتراً من قضاء جزرا بولاية شرناق.

وزاد: "سنتخذ خطوة جديدة نحو اكتفاء بلادنا ذاتيا بالطاقة مع إنتاج يصل إلى 180 ألف برميل نفطي يومياً من حقل الشهيدة آيبوكه يالجين-1".

وكشف عن بدء ضخ النفط المستخرج من بئر آيبوكه يالجين إلى المصافي.

وشدّد على أن بلاده عازمة على محو آفة الإرهاب من الحياة اليومية.

وقال أردوغان: "سنزيل كل المعوقات التي تمنع وضع ثرواتنا تحت الأرض وفوقها بين يدي شعبنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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