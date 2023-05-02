سياسة
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بمبادرة جوبا.. البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة جديدة وبدء مباحثات سلام
بمبادرة من حكومة جنوب السودان، وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الثلاثاء على هدنة جديدة تبدأ الخميس وتستمر 7 أيام، كما وافق الطرافان على تعيين ممثلين لبدء مباحثات السلام.
بمبادرة جوبا.. البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة جديدة وبدء مباحثات سلام
بمبادرة جوبا.. البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة جديدة وبدء مباحثات سلام / صورة: AA
2 مايو 2023

أعلنت حكومة جنوب السودان، الثلاثاء، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا "من حيث المبدأ" على هدنة جديدة مدتها 7 أيام تبدأ الخميس المقبل، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية جنوب السودان، أكد أن الأطراف المتصارعة في السودان "وافقت على التهدئة"، بناء على تدخل وطلب من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وذكر البيان أن الهدنة الجديدة تبدأ ليل الخميس المقبل، على أن تنقضي بحلول 11 مايو/أيار الحالي.

ونقل عن رئيس جنوب السودان مطالبته أطراف الصراع في السودان ببدء مباحثات السلام "في أقرب وقت ممكن".

وكشفت جنوب السودان عن اتفاق الأطراف المتصارعة في السودان على التهدئة في أعقاب اتصالات هاتفية أجراها ميارديت اليوم مع كل من البرهان وحميدتي.

وركز ميارديت في الاتصالات الهاتفية على ضرورة "إرساء هدنة طويلة المدة، واختيار مكان متفق عليه بين الأطراف المتصارعة من أجل عقد مفاوضات السلام".

وقالت خارجية جنوب السودان في بيانها إنه يتعين على الأطراف المتصارعة في السودان "اختيار المكان الذي تريد أن يشهد انعقاد مباحثات السلام بينهما".

وفي هذا السياق، أوضح البيان أن مبادرة جنوب السودان لحل الأزمة في السودان جاءت في أعقاب اتصالات متعددة مع عدد من الشركاء الدوليين، بينهم مسؤولون من مصر، وأوغندا، وكينيا، وكندا، والمملكة المتحدة.

كما أشار إلى أن المباحثات بين جوبا والشركاء الدوليين بشأن السودان تطرقت أيضاً إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودانيين، علاوة على عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

يذكر أن تقارير إعلامية عدة تحدثت، الاثنين، عن إمكانية استضافة السعودية لمباحثات السلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتعد الهدنة الجديدة المعلنة من قبل جنوب السودان الرابعة منذ اندلاع الاشتباكات في السودان، حيث جرى التوصل إلى الاتفاقات السابقة برعاية سعودية-أمريكية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب محاولة قوات تابعة لكل منهما السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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