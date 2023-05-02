سياسة
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"قد تستمر لأيام أو أكثر".. إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع غزة
كشف مصدر أمني مطلع أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لجولة تصعيد مع قطاع غزة قد تستمر لأيام، رداً على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على المستوطنات المتاخمة.
"قد تستمر لأيام أو أكثر".. إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع غزة
"قد تستمر لأيام أو أكثر".. إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع غزة / صورة: AA
2 مايو 2023

قالت قناة "كان" العبرية الرسمية مساء الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع قطاع غزة "قد تستمر عدة أيام".

جاء ذلك وفق ما أفادت القناة بعد انتهاء تقييم أمني عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، على وقع تصعيد جديد مع غزة.

وأضافت القناة أنه بعد انتهاء التقييم الأمني بات من شبه المرجح أن الجيش الإسرائيلي بصدد الرد على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة في وقت سابق الثلاثاء.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطلع على تفاصيل ما دار خلال جلسة التقييم لم تسمّه، أن "الرد الإسرائيلي يتوقع أن يكون في أسرع وقت ممكن، وأن جولة التصعيد الحالية قد تستمر لأيام وربما أكثر".

وذكرت القناة أن "الوسيط المصري (لم تسمِّه)، وعقب إطلاق 3 صواريخ صباح الثلاثاء، من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، اتصل بمسؤولين إسرائيليين في محاولة لاحتواء الحادث، لكن بعد تجدد الرشقات الصاروخية تراجعت تلك الاحتمالات".

وتحدثت القناة عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمالات إطلاق صواريخ من لبنان من قبل فصائل فلسطينية.

وحسب القناة، تزايدت انتقادات سكان مستوطنات "غلاف غزة" لحكومة نتنياهو، على خلفية عدم ردها على إطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة الثلاثاء، و6 قذائف هاون، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح من متوسطة إلى طفيفة.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد إعلان مؤسسات فلسطينية رسمية وحقوقية، عن وفاة خضر عدنان القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بعد خوضه إضراباً عن الطعام لمدة 87 يوماً في السجون الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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