سياسة
3 دقيقة قراءة
فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 بعد الانتقال إلى السعودية
احتل نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو، ترتيب مجلة فوربس الأمريكية للرياضيين الأعلى أجراً في العالم. فيما تلاه لاعبا باريس سان جرمان، ميسي ومبابي.
فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 بعد الانتقال إلى السعودية
فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 بعد الانتقال إلى السعودية / صورة: AFP
2 مايو 2023

قالت مجلة فوربس إن كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجراً في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريباً بينما أكمل ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة مانشستر يونايتد العام الماضي، 136 مليون دولار، وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.

وقدرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).

وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاماً) مهاجم باريس سان جيرمان ثانياً في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وقائد فرنسا وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاماً على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.

وباريس سان جيرمان مملوك لجهات قطرية.

واختتم ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز ونجم دوري كرة السلة الأمريكي (119.5 مليون دولار) والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (110 ملايين دولار) المراكز الخمسة الأولى.

وشهد العام الماضي أيضاً ظهور سلسلة (إل.آي.في) الجديدة للغولف المدعومة من السعودية التي اجتذبت مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بجوائز مالية ضخمة.

واحتل داستن جونسون المصنف الأول عالمياً سابقاً في الجولف المركز السادس برصيد 107 ملايين دولار محققاً أكبر المكاسب بعد التحول المثير لسلسلة (إل.آي.في) الجديدة بعدما غاب عن أول 50 رياضياً في قائمة فوربس في 2022، بينما احتل زميله لاعب الغولف فيل ميكلسون المركز السابع برصيد 106 ملايين دولار.

وستيفن كري بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات (100.4 مليون دولار) وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز (89.1 مليون دولار) هما اللاعبان الآخران في دوري السلة ضمن القائمة.

ولاعب التنس السابق روجر فيدرر (95.1 مليون دولار) هو اللاعب الوحيد المعتزل ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر الـ12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفاعليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us