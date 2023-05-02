قالت مجلة فوربس إن كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجراً في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريباً بينما أكمل ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة مانشستر يونايتد العام الماضي، 136 مليون دولار، وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.

وقدرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).

وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاماً) مهاجم باريس سان جيرمان ثانياً في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وقائد فرنسا وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاماً على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.

وباريس سان جيرمان مملوك لجهات قطرية.

واختتم ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز ونجم دوري كرة السلة الأمريكي (119.5 مليون دولار) والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (110 ملايين دولار) المراكز الخمسة الأولى.

وشهد العام الماضي أيضاً ظهور سلسلة (إل.آي.في) الجديدة للغولف المدعومة من السعودية التي اجتذبت مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بجوائز مالية ضخمة.

واحتل داستن جونسون المصنف الأول عالمياً سابقاً في الجولف المركز السادس برصيد 107 ملايين دولار محققاً أكبر المكاسب بعد التحول المثير لسلسلة (إل.آي.في) الجديدة بعدما غاب عن أول 50 رياضياً في قائمة فوربس في 2022، بينما احتل زميله لاعب الغولف فيل ميكلسون المركز السابع برصيد 106 ملايين دولار.

وستيفن كري بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات (100.4 مليون دولار) وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز (89.1 مليون دولار) هما اللاعبان الآخران في دوري السلة ضمن القائمة.

ولاعب التنس السابق روجر فيدرر (95.1 مليون دولار) هو اللاعب الوحيد المعتزل ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر الـ12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفاعليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.