تسبب الهطول المتواصل للأمطار الغزيرة منذ أيام، بتعطيل الحياة الطبيعية لسكان منطقة ميلينا جنوبي إيطاليا. ونتيجة للأمطار المتواصلة، رزحت المنطقة تحت وطأة فيضانات وانهيارات أرضية ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور.

وكذلك شهدت منطقة إميليا رومانيا في الشمال الشرقي للبلاد انهيارات أرضية مماثلة، بعدما فاضت الأنهار والجداول نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وذكر شهود أن السلطات عملت على إجلاء بعض المواطنين العالقين جراء الفيضانات.

كما ارتفع منسوب المياه في السدود بتلك المناطق التي عانت مؤخراً من جفاف شديد.