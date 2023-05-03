سياسة
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شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية بمدن إيطالية
نتيجة للأمطار المتواصلة رزحت منطقة ميلينا تحت وطأة فيضانات وانهيارات أرضية, ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور.
شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية بمدن إيطالية
فيضانات وإنهيارات أرضية بمدن إيطالية / صورة: İHA
3 مايو 2023

تسبب الهطول المتواصل للأمطار الغزيرة منذ أيام، بتعطيل الحياة الطبيعية لسكان منطقة ميلينا جنوبي إيطاليا. ونتيجة للأمطار المتواصلة، رزحت المنطقة تحت وطأة فيضانات وانهيارات أرضية ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور.

وكذلك شهدت منطقة إميليا رومانيا في الشمال الشرقي للبلاد انهيارات أرضية مماثلة، بعدما فاضت الأنهار والجداول نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وذكر شهود أن السلطات عملت على إجلاء بعض المواطنين العالقين جراء الفيضانات.

كما ارتفع منسوب المياه في السدود بتلك المناطق التي عانت مؤخراً من جفاف شديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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