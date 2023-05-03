أكد الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف أن العلاقات بين بلدان المنظمة تتعمق وتتعزز يوماً بعد يوم.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال منتدى إسطنبول الأمني، الذي تنظمه دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح عمر علييف أن المنظمة تعتبر كياناً دولياً يحظى باحترام وينشط في أكثر من 20 مجالاً من أجل تقريب العالم التركي.

وقال: "العلاقات بين البلدان "الشقيقة" تتعمق وتتعزز يوماً بعد يوم، وأضاف: "لأول مرة في التاريخ تتحرك الدول التركية كجسد واحد".

وتطرق إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيراً إلى أن العالم التركي تأثر جراء ذلك بسبب قربه من منطقة الحرب، وأنه تحت "خطر مزمن" بسبب المشاكل العسكرية في أجزاء أخرى من العالم.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في إسطنبول فعاليات "منتدى إسطنبول الأمني" الذي يستمر ليومين، حيث يناقش التهديدات الأمنية في العالم، بالإضافة إلى قضايا مثل "تقييمات ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة" و"الحرب في أوكرانيا" و"التهديد الروسي لحلف شمال الأطلسي".