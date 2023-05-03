قال رئيس اختبارات طائرة التدريب والهجوم النفاثة التركية "حُرجيت"، الطيّار أرجان جليك للأناضول، إنه "نفّذ أول طلعة جوية تدريبية بطائرة التدريب والهجوم الخفيفة "حُرجيت"، وإنه شعر براحة وأمان أثناء الطلعة الجوية، فضلاً عن أن جميع أنظمة الطائرة تعمل بنجاح".

ولفت إلى أنه "أجرى اختبارات تدريج الطائرة، أي السير المتسارع على المدرج، في مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء، وذلك في إطار حفل قرن المستقبل للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وأردف جليك: "في هذه الطلعة تطير الطائرة لتلتقي للمرة الأولى مع السماء، وبغض النظر عن الاختبارات الأرضية أو مقدار الجهود العلمية التي جرى بذلها، فقد لا يكون من الواضح تماماً كيف سيكون رد فعل الطائرة أثناء التحليق جوّاً".

وتابع: "لقد أجرت الطائرة تحليقاً مستقراً في طلعتها الأولى، وهذا الاستقرار منحنا ثقة كبيرة وشعرت براحة وأمان داخل الطائرة منذ الإقلاع إلى الهبوط، لقد عملت جميع الأنظمة الجوية والأرضية بشكل جيد".

كما أكّد جليك أن "نظام التحكم في الطيران للطائرة يعتبر واحداً من الميزات الرائدة التي تتمتع بها حُرجيت"، وقال: "طائرتنا تطير بواسطة جهاز حاسوب، يضمن تنفيذها طلعات جوية مستقرة في الإقلاع والهبوط".

وقال: "بعد الانتهاء من الرحلات الجوية التي نسميها تطوير الطائرات ستبدأ مرحلة تسجيل الشهادات العسكرية للطائرة. بعدها سيكون بإمكان الطائرة تنفيذ مهامها العملياتية والخدمة لدى القوات الجوية وأخذ موقعها ضمن ملاك القوات المسلحة".

KAAN تستعد لتنفيذ أولى طلعاتها الجوية التدريبية

بدوره قال طيّار الاختبار كوكخان بيرم أوغلو، إن "الطائرة الحربية النفاثة المأهولة تركية الصنع والتي تحمل اسم (KAAN) تستعد لتنفيذ أولى طلعاتها الجوية التدريبية، بعد نجاحها في اختبارات تدريج الطائرة.

وأضاف بيرم أوغلو لمراسل الأناضول، أن "الطائرة الحربية KAAN نفّذت اختبارات تدريج الطائرة بنجاح في مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء، وذلك في إطار حفل قرن المستقبل للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وأشار إلى أن "الطائرة الحربية تركية الصنع KAAN ستتحول قريباً إلى سلاح فعال ضمن الصناعات العسكرية المحلية في تركيا".

ولفت بيرم أوغلو، إلى أن "الطيارين المرشحين لقيادة الطائرة الحربية خضعوا لاختبارات ودورات مكثفة، استمرت لمدة عام واحد، فضلاً عن عملهم جنباً إلى جنب مع المهندسين والفنيين خلال مراحل تصنيع الطائرة".

وحول أداء الطائرة حتى الآن قال: "يمكن القول إن الطائرة KAAN تمتلك ميزات مهمة من شأنها أن تقلل عبء العمل على الطيار، فهي مجهزة بأنظمة تساعد الطيار على نقل المعلومات بأمان وتنفيذ المهام العملياتية بنجاح".

كما أعرب بيرم أوغلو عن "إعجابه باسم المقاتلة KAAN (الملك الأعظم)، الذي كشف عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.