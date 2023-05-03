سياسة
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نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا يجتمعون بإسطنبول الجمعة
نقل تقرير عن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار قوله اليوم الأربعاء، إن نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا يجتمعون بإسطنبول الجمعة
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار/ صورة: AA
3 مايو 2023

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، عن التخطيط لاجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا في إسطنبول يوم 5 مايو/أيار الجاري لمناقشة مبادرة الحبوب.

وذكر أقار في تصريح صحفي الأربعاء أنه أجرى مؤخراً محادثات مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، في موسكو، ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، في تركيا، تطرقوا خلالها إلى اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال: "نتيجة لقبول الطرفين للمقترح الذي قدمناه في هذا الصدد، يجري التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا في إسطنبول يوم الجمعة الموافق 5 مايو/أيار".

وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مبادرة الحبوب.

وعبر عن أمله في استمرار اتفاقية شحن الحبوب دون عوائق، باعتبارها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدان المحتاجة.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن الاتفاقية تشكل أيضاً أهمية بالنسبة إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الأطراف المعنية تنظر بإيجابية إلى تمديد فترة الاتفاقية، وأن تركيا تتمنى تمديد المبادرة دون مشاكل.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:AA
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