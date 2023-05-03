سياسة
2 دقيقة قراءة
السودان.. وصول مبعوث أممي و"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً للمتابعة
وصل المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى السودان. فيما انطلق الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء بمقرها في جدة غربي السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.
السودان.. وصول مبعوث أممي و"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً للمتابعة
السودان.. انقطاع الإنترنت والجيش يتهم الدعم السريع بانتهاك الهدنة / صورة: AFP
3 مايو 2023

انطلق الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء بمقر المنظمة في جدة غربي السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، تزامناً مع دخول المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثالث.

وأفادت "الإخبارية السعودية، بـ"بدء الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في السودان".

وفي كلمته، قال المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، صالح السحيباني: "المملكة تسعى إلى وقف التصعيد وتوحيد الصف في السودان الشقيق"، وفق ما نقلته القناة التي تبث الاجتماع.

وأضاف: "المملكة تدعو الأطراف في السودان إلى ضبط النفس وتوحيد الصف لتحقيق السلام والأمن".

والاثنين، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، أن الاجتماع الطارئ في جدة "بناء على دعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، آنذاك أن الاجتماع الطارئ على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة "يعكس اهتمام الدول الأعضاء (57 دولة) بالأحداث الجارية في السودان وحرصاً منها على إعادة الأمن والاستقرار به"، وفق البيان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

ومنذ بداية الاشتباكات، تلعب السعودية أدواراً للتهدئة ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار من خلال اتصالات مع طرفي النزاع.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us