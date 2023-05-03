سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: ندرس نقل سفارتنا من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتاً
قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تدرس نقل سفارتها في السودان من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مؤقتاً بمقترح من الجانب السوداني، مبيناً أن المنطقة التي تحوي السفارة التركية تشهد تواصلاً للاشتباكات المكثفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وزير الخارجية التركي: ندرس نقل سفارتنا من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتاً
جاوش أوغلو: تركيا لن تغلق سفارتها بالسودان وستواصل تقديم جميع خدماتها للمواطنين كافة / Others
3 مايو 2023

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أنقرة تدرس نقل سفارتها في السودان من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مؤقتاً جراء الاشتباكات الكثيفة.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة على قناة "NTV" المحلية الأربعاء، ذكر فيها أن الجانب السوداني اقترح على أنقرة نقل السفارة.

ولفت إلى أن المنطقة التي تحوي السفارة التركية وباقي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم تشهد تواصلاً للاشتباكات المكثفة وحضوراً للطرفين (الجيش والدعم السريع).

وأشار إلى أن الجانب السوداني تعهد بتأمين مكان من أجل السفارة في بورتسودان، وقال: "لا نستطيع تحمُّل المخاطر (البقاء بالخرطوم)، لأنه في حال ازدادت حدة الاشتباكات سيصبح الانتقال أصعب، لذلك ندرس نقلها إلى بورتسودان مؤقتاً".

وأكّد أن تركيا لن تغلق سفارتها بالسودان، وستواصل تقديم جميع خدماتها للمواطنين كافة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للطرف الآخر.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us