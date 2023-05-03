أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أنقرة تدرس نقل سفارتها في السودان من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مؤقتاً جراء الاشتباكات الكثيفة.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة على قناة "NTV" المحلية الأربعاء، ذكر فيها أن الجانب السوداني اقترح على أنقرة نقل السفارة.

ولفت إلى أن المنطقة التي تحوي السفارة التركية وباقي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم تشهد تواصلاً للاشتباكات المكثفة وحضوراً للطرفين (الجيش والدعم السريع).

وأشار إلى أن الجانب السوداني تعهد بتأمين مكان من أجل السفارة في بورتسودان، وقال: "لا نستطيع تحمُّل المخاطر (البقاء بالخرطوم)، لأنه في حال ازدادت حدة الاشتباكات سيصبح الانتقال أصعب، لذلك ندرس نقلها إلى بورتسودان مؤقتاً".

وأكّد أن تركيا لن تغلق سفارتها بالسودان، وستواصل تقديم جميع خدماتها للمواطنين كافة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للطرف الآخر.​​​​​​​