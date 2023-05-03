سياسة
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شاهد | مناصرو PKK الإرهابي يعتدون على مواطنين أتراك في مارسيليا الفرنسية
هاجم مناصرون لتنظيم PKK الإرهابي عدداً من المواطنين الأتراك في أثناء توجههم إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في مدينة مارسيليا الفرنسية.
شاهد | مناصرو PKK الإرهابي يعتدون على مواطنين أتراك في مارسيليا الفرنسية
اعتداء أنصار PKK على المواطنين الأتراك في أثناء التصويت في مارسيليا / Others
3 مايو 2023

هاجم مناصرون لتنظيم PKK الإرهابي، عدداً من المواطنين الأتراك في أثناء توجههم إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في مدينة مارسيليا الفرنسية.

وذكرت مصادر أن طفلاً أصيب جراء الاعتداء الذي وقع يوم الثلاثاء، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما واجهت الشرطة الفرنسية صعوبات في السيطرة على الأمن في مكان الاعتداء جراء إصرار مناصري التنظيم الإرهابي على الاعتداءات.

واستخدمت الشرطة في الموقع الغاز المسيل للدموع لوقف هجوم مناصري PKK الإرهابي، واعتقلت عدداً منهم. واتخذت السفارة التركية في باريس والقنصلية العامة في مارسيليا وقوات الأمن الفرنسية الإجراءات اللازمة كافَّةً لضمان سلامة المواطنين الأتراك الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع.

كما توجه السفير التركي في فرنسا علي أونانير إلى المكان الذي وقع فيه الهجوم صباح اليوم.

وتُظهِر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعاطفين مع التنظيم الإرهابي وهم يهاجمون المواطنين الأتراك بالعصيّ والأيدي، وعدم تفرقتهم بين الرجال والنساء والأطفال في الاعتداءات.

وستستمرّ عملية تصويت الأتراك المقيمين في الخارج، التي بدأت في 27 أبريل/نيسان، في فرنسا بمدن مارسيليا وستراسبورغ وليون ونانت وبوردو، بالإضافة إلى العاصمة باريس، حتى 9 مايو/أيار. فيما من المقرَّر إجراء الانتخابات في تركيا يوم 14 مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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