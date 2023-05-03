سياسة
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تشييع جثمان فلسطيني استشهد خلال التصعيد الإسرائيلي بغزة
شيّع عشرات من المواطنين، الأربعاء، جثمان فلسطيني استشهد خلال التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.
تشييع جثمان فلسطيني استشهد خلال التصعيد الإسرائيلي بغزة
جنازة هاشل مبارك / Others
3 مايو 2023

شيّع عشرات من المواطنين، الأربعاء، جثمان فلسطيني استشهد خلال التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، مقتل الفلسطيني هاشل مبارك (58 عاماً) وإصابة 5 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وألقت عائلة الفلسطيني "مبارك" نظرة الوداع عليه في منزله الواقع بمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد "حسن البنا" في المدينة، قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وفجر الأربعاء، جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة بغزة وإسرائيل، بعد ساعات من التصعيد العسكري حسب مصدر في "المقاومة الفلسطينية" للأناضول.

بدأ هذا التصعيد عقب إعلان مؤسسات حقوقية رسمية وفاة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام منذ اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية في 5 فبراير/شباط الماضي رفضاً لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها "التحريض".

حيث اتهمت الفصائل إسرائيل بتنفيذ "عملية اغتيال بحق الأسير عدنان"، ما دفع الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية للرد على ذلك بإطلاق رشقات صاروخية من مناطق مختلفة من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية، حسب بيان صدر عنها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة".

وردت إسرائيل على ذلك بشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مصدر:AA
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