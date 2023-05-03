سياسة
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مع "الاحتفاظ بحق الرد".. الكرملين يتّهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين
قال الكرملين الأربعاء إنه أسقط مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي بوتين. وأردف بأن محاولة أوكرانيا اغتيال الرئيس الروسي "عمل إرهابي مخطط له".
مع "الاحتفاظ بحق الرد".. الكرملين يتّهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين
مع "الاحتفاظ بحق الرد".. الكرملين يتّهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين / صورة: AA
3 مايو 2023

قال الكرملين، الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان: "استهدفت مُسيّرتان الكرملين... جرى تعطيل الجهازين"، واصفاً العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأردف في البيان بأن محاولة أوكرانيا اغتيال الرئيس الروسي بوتين "عمل إرهابي مخطط له".

وفي وقت لاحق قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في بيان إن "بوتين لم يكن موجوداً حتى في مبنى الكرملين وقت الهجوم".

وجاء في البيان: "نتيجة هذا العمل الإرهابي، لم يصب رئيس البلاد بأذى، ولم يتغير جدول عمله، إنه يعمل كالمعتاد".

واختتم البيان بالقول إن "روسيا تحتفظ بحق الرد على الهجوم واتخاذ إجراءات عقابية أينما ومتى تراه مناسباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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