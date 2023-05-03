سياسة
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السودان.. 448 قتيلاً وآلاف الجرحى منذ اندلاع الاشتباكات
ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك المحتدمة في السودان منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع إلى 448 قتيلاً و2255 جريحاً. فيما تقدر نقابة الأطباء أن العدد الفعلي قد يتجاوز ذلك بكثير، مع تعرُّض أغلب المستشفيات في البلاد للنهب والاعتداء.
السودان.. 448 قتيلاً وآلاف الجرحى منذ اندلاع الاشتباكات
السودان.. 448 قتيلاً وآلاف الجرحى منذ اندلاع الاشتباكات / صورة: AP
3 مايو 2023

أعلنت نقابة أطباء السودان الأربعاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 448 شخصاً منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان المنصرم وحتى 2 مايو/أيار الجاري.

وذكرت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان، أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 448 حالة والإصابات إلى 2322 حالة بين المدنيين، منذ بداية الاشتباكات".

وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها النقابة الاثنين هي 447 قتيلاً و2255 حالة إصابة خلال الفترة نفسها.

وأضافت النقابة أن "الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة (الجيش) لليوم الثامن عشر على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

ولفتت إلى أن "كثيراً من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وفي تقرير ثانٍ الأربعاء أفادت النقابة بأن "67% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة".

وذكرت أنه "من أصل 88 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، توجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة و29 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط).

وحذّرت النقابة من أن المستشفيات التي لا تزال في الخدمة "مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".

فيما بيّنت أن "جميع المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات لا تزال خارج الخدمة في مدينة الجنينة، بعد أن جرى الاعتداء عليها ونهبها والاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر"، وفق البيان.

وذيّلت النقابة بيانها بلائحة حددت من خلالها المستشفيات التي لا تزال في الخدمة، وتلك التي في الخدمة جزئياً أو المهددة بالإقفال.

وحتى الساعة 11:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على بيان النقابة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأُسست قوات "الدعم السريع" في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهمات منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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