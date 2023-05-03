سياسة
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قراصنة يخطفون قبطاناً روسياً وشخصين جورجيين بالقرب من الغابون
قالت مصادر قضائية وبحرية إن قبطان ناقلة بضائع أمريكية روسيّاً واثنين من معاونيه الجورجيين خُطفوا مطلع الأسبوع قرب ميناء غابوني على يد قراصنة هاجموا سفينتهم. وأضافت المصادر أن القبطان الروسي ومعاونيه الجورجيين "خُطفوا على يد مجهولين".
قراصنة يخطفون قبطاناً روسياً وشخصين جورجيين بالقرب من الغابون
قراصنة يخطفون قبطاناً روسياً وشخصين جورجيين قرب الغابون / صورة: AA
3 مايو 2023

قالت مصادر قضائية وبحرية لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، إن قبطان ناقلة بضائع أمريكية روسيّاً واثنين من معاونيه الجورجيين خُطفوا مطلع الأسبوع قرب ميناء غابوني على يد قراصنة هاجموا سفينتهم.

يعتبر خليج غينيا الذي يمتد في إفريقيا من سواحل ليبيريا إلى أنغولا، إحدى النقاط السوداء الرئيسية للقرصنة البحرية في العالم، والهجمات على السفن التجارية وخطف أفراد طواقمها مقابل فدية، شائعة نسبياً وتقف وراءها عصابات إجرامية آتية من نيجيريا.

ليل الاثنين-الثلاثاء، تعرضت سفينة Grebe Bulker ناقلة البضائع التي يبلغ طولها 190 متراً والتابعة لشركة الشحن الأمريكية Eagle Bulk Shipping Inc وترفع علم جزر مارشال، لهجوم قراصنة بينما كانت راسية على مسافة تقل عن ثمانية كلم من ميناء أويندو التجاري الغابوني، في ضواحي العاصمة ليبرفيل، وفق ما قال مصدر قضائي بالغابون لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم كشف هويته.

وأضاف المصدر أن القبطان الروسي ومعاونيه الجورجيين "خطفوا على يد مجهولين".

وأكّد مسؤول في السلطات البحرية الدولية في كوالالمبور لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته بسبب "الطبيعة الحساسة" لهذه المعلومات أن "ثلاثة من الطاقم في عداد المفقودين وتجري الشرطة الغابونية تحقيقاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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