سياسة
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في يومه الثاني.. منتدى إسطنبول الأمني يناقش دور تركيا بتحقيق الاستقرار
ناقش منتدى إسطنبول الأمني دور وقوة تركيا بتحقيق الاستقرار على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأشارت مستشارة الاتصالات الاستراتيجية بالبرلمان الاوروبي إلى أن تركيا بصفتها جزءاً من حلف الناتو تدعو إلى نظام دولي يتسم بالشمولية والتمثيل المتساوي.
في يومه الثاني.. منتدى إسطنبول الأمني يناقش دور تركيا بتحقيق الاستقرار
منتدى إسطنبول الأمني يناقش دور وقوة تركيا بتحقيق الاستقرار بالمنطقة / صورة: AA
3 مايو 2023

ناقش منتدى إسطنبول الأمني الذي تنظمه دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في يومه الثاني، دور وقوة تركيا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وخلال الجلسة قالت إيبك تكدمير، مستشارة الاتصالات الاستراتيجية بالبرلمان الاوروبي: "بفضل موقعها الاستراتيجي وتاريخها وعلاقاتها الدولية، تعد تركيا طرفاً مهماً للغاية لزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها".

وأوضحت تكدمير أن مفهوم الأمن تجاوز التهديدات العسكرية التقليدية ليشمل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والتهديدات السيبرانية والأوبئة.

وأشارت إلى أن تركيا بصفتها جزءاً من الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدعو إلى نظام دولي يتسم بالشمولية والتمثيل المتساوي.

ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن تركيا بتاريخها وثقافتها الغنية، تحتل موقعاً استراتيجياً بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.

كما أشارت إلى أن تركيا تؤدي دور الوساطة لحل عديد من الأزمات في المنطقة والعالم.

وبهذا الصدد، أشادت بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا والمساعدات الإنسانية التي قدمتها لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمة في سوريا.

وأمس الثلاثاء انطلقت في مدينة إسطنبول فاعليات "منتدى إسطنبول الأمني" الذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ويناقش المنتدى التهديدات الأمنية في العالم، بالإضافة إلى قضايا مثل "تقييمات ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة" و"الحرب في أوكرانيا" و"التهديد الروسي لحلف الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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