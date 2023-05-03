سياسة
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متحدث الرئاسة التركية: الاجتماع الخاص بممر الحبوب في إسطنبول مهم للغاية
أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أهمية الاجتماع الذي سيعقد بإسطنبول يوم 5 مايو/أيار الجاري بين ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا حول ممر الحبوب.
متحدث الرئاسة التركية: الاجتماع الخاص بممر الحبوب في إسطنبول مهم للغاية
قالن: الاجتماع الخاص بممر الحبوب في إسطنبول "مهم للغاية" / صورة: AA
3 مايو 2023

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الاجتماع الذي سيعقد بإسطنبول في 5 مايو/أيار الجاري بين ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا حول ممر الحبوب "مهم للغاية".

جاء ذلك في تصريح أدلى به قالن للصحفيين، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف: "إذا لم يتم تقديم مساهمة إيجابية في الاجتماع فقد تتوقف شحنات الحبوب في 18 مايو، ويمكن للروس وقفها من جانب واحد بدعوى عدم تلبية توقعاتهم في هذا الصدد، وهذا سيسبب مشكلة خطيرة للغاية فيما يتعلق بشحنات الغذاء".

وأشار المتحدث إلى أن لدى روسيا بعض المطالب فيما يتعلق بالقضايا اللوجستية والتأمين وخدمات الموانئ في نطاق هذه القضية.

ولفت إلى أن وجود نقاش حول شحن الأمونيا (المادة الخام للأسمدة) عبر الموانئ الأوكرانية، وأن تركيا تحاول التوصل إلى نتيجة في هذه المسألة.

وتابع: "إذا تمّ التوصل إلى حلّ لقضية تبادل الأسرى وشحنات الأمونيا والأسمدة فسيتم تنفيذ ذلك كجزء من الاتفاقية، ولذلك الاجتماع الذي سيعقد في 5 مايو مهم للغاية".

وأوضح: "حتى الآن تمّ إيصال نحو 20 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية في نطاق اتفاقية شحن الحبوب، لو افترضنا أن هذا لم يحدث ولم يتم شحن هذه الحبوب خلال عام وهذا يعادل نحو 10-15% من الأسواق العالمية، لأثر ذلك في زيادة الأسعار بنسبة 40-50-60%، ربما 100%، لقد منعنا ذلك من خلال مبادرة دبلوماسية".

وشدّد قالن على أنهم يحاولون التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها حل المشاكل اللوجستية وشحن الأمونيا والأسمدة وتبادل الأسرى قبل حلول 18 مايو.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن التخطيط لاجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا في إسطنبول يوم 5 مايو لمناقشة مبادرة الحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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