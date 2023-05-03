سياسة
3 دقيقة قراءة
وسط غضب واتهامات روسية.. زيلينسكي ينفي تورط أوكرانيا بالهجوم على الكرملين
نفى الرئيس الأوكراني زيلينسكي تورط بلاده بالهجوم بمُسيّرة على مبنى الكرملين في العاصمة موسكو، في وقت سابق اليوم. فيما عبّر مسؤولون روس عن غضبهم من استهداف مسيّرتين مبنى الرئاسة الروسية "الكرملين" في العاصمة موسكو الأربعاء.
وسط غضب واتهامات روسية.. زيلينسكي ينفي تورط أوكرانيا بالهجوم على الكرملين
زيلينسكي ينفي تورط أوكرانيا في هجوم الكرملين وسط غضب روسي إزاء الحادث / صورة: AFP
3 مايو 2023

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء تورُّط بلاده في الهجوم بطائرة مسيّرة على مبنى الكرملين، في العاصمة الروسية موسكو، في وقت سابق اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع زعماء فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج وأيسلندا، بالعاصمة الفنلندية، قال زيلنسكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل فقط على أراضينا، نحن ندافع عن قرانا ومدننا".

وأضاف: "نحن لم نهاجم بوتين. سنترك الأمر للمحكمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال في مؤتمر صحفي، إن الرئيس زيلينسكي صرح مراراً وتكراراً أن بلاده توجه جميع القوات والقدرات المتاحة لتحرير أراضيها، وليس لمهاجمة الدول الأجنبية"، حسب وكالة "Ukrinform" الحكومية.

وكان الكرملين وصف في وقت سابق اليوم الهجوم بأنه محاولة "إرهابية" من قبل كييف.

على صعيد آخر، عبّر مسؤولون روس عن غضبهم من استهداف طائرتين مسيّرتين لمبنى الرئاسة الروسية "الكرملين" في العاصمة موسكو، الأربعاء.

وعقب الحادثة، قال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن "على روسيا استخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي".

وأضاف فولودين في منشور على تيليغرام أنه "لا ينبغي لموسكو التفاوض مع الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) بعد الهجوم على الكرملين".

وفي السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الروسي ليونيد سلوتسكي، إن "رد موسكو على مهاجمة الكرملين يجب أن يكون قاسياً قدر الإمكان"، وفق وكالة "تاس" المحلية.

وأضاف على تليغرام أن "الهدف من الهجوم الإرهابي ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي كان بلا شك بثّ الذعر بين الروس عشية يوم النصر، لذلك يجب أن يكون الرد أقسى ما يمكن".

من جانبها، نفت أوكرانيا تورطها في الهجوم الأخير على الكرملين بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها "لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى".

وبالمقابل، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك، في تغريدة، إنه "من الواضح أن روسيا تستعد لهجوم إرهابي واسع النطاق".

حيث زعمت أولاً اعتقال مجموعة تخريبية كبيرة في شبه جزيرة القرم، لتعرض بعد ذلك مسيّرات فوق الكرملين".

وأكّد بودولاك أن "أوكرانيا تخوض حرباً دفاعية ولا تهاجم أهدافاً على أراضي الاتحاد الروسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us