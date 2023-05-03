قالت وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الفلسطينية، الأربعاء، إن عدداً من المؤسسات تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لسلسلة هجمات سيبرانية، هي "الأضخم" خلال سنوات.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، بأن "الهجمات استهدفت مجموعة كبيرة من المنشآت والمؤسسات التجارية والاقتصادية الفلسطينية، ووصلت ذروتها في ساعة واحدة (لم تحددها)".

وبينت أنّ "الهجمات أدت إلى إغراق هذه المؤسسات بسيل ضخم من البيانات والمعلومات، في محاولة لإعاقة عملها".

وورد في البيان نقلاً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر أن "الهجمات السيبرانية الأخيرة كانت من أضخم الهجمات التي شهدتها فلسطين خلال السنوات الماضية".

وأوضح الوزير أن هذه الهجمات "تعمل من خلال إغراق خوادم الشركات ببيانات لا معنى لها، ما يؤثر على أدائها بشكل طبيعي".

وعبر الوزير الفلسطيني عن "ثقته" بطواقم الوزارة، قائلاً إنها "تعمل على مدار الساعة، وبالتنسيق مع طواقم شركة الاتصالات، ولن تدخر جهداً في التصدي لها".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها فلسطين تعرضها لهجوم إلكتروني من هذا النوع، فيما تتعرض مواقع وشركات كبرى إسرائيلية لهجمات سيبرانية كثيرة.