قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، إثر إطلاق نار وقع داخل مبنى بولاية أتالانتا الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية في الولاية، في بيان، إن المنفذ "أطلق النار لمرة واحدة داخل مبنى في منطقة تجارية مزدحمة بالمباني الشاهقة والمكاتب"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة الإصابات.

وكانت الشرطة أعلنت أنها تبحث حالياً عن المشتبه به، وكشفت عن صورة قالت إنها للشخص الذي يشتبه بإطلاقه النار.

وأشارت إلى أن المشتبه به كان يرتدي بنطالاً داكناً، وسترة فاتحة اللون مع غطاء للرأس.

وأوضحت أن السلطات تعتقد أن الشخص المشتبه به "مسلح وخطير"، وطلبت من أي شخص لديه معلومات عن مكان وجوده الإبلاغ عنه.

وتشهد الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي، تصاعداً في حوادث إطلاق النار.