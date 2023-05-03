سياسة
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"الأعلى في تاريخها".. الخطوط التركية تسجّل 233 مليون دولار أرباحاً صافيةً
حققت شركة الخطوط الجوية التركية أرباحاً بقيمة 233 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. على حين ارتفع عدد طائرات أسطولها إلى411.
"الأعلى في تاريخها".. الخطوط التركية تسجّل 233 مليون دولار أرباحاً صافيةً
"الأعلى في تاريخها".. الخطوط التركية تسجّل 233 مليون دولار أرباحاً صافية / صورة: Reuters
3 مايو 2023

سجّلت الخطوط الجوية التركية أرباحاً صافيةً بقيمة 233 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط التركية، الأربعاء، أن الشركة واصلت تحقيق أرباح صافية للربع السابع على التوالي، رغم تحديات وباء كورونا.

وأوضح البيان أن أرباح الربع الأول من 2023، تعدّ الأعلى في تاريخ الخطوط التركية على صعيد الربع الأول من الأعوام الماضية.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى ارتفاع عدد طائرات أسطول الخطوط التركية إلى411. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها نقلت عام 2022 نحو 72 مليون مسافر لتختتم السنة بصافي ربح مقداره 2.7 مليار دولار.

وصرح آنذاك أحمد بولاد رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية قائلاً: "نحن شركة الخطوط الجوية التركية، نواصل الصعود والتغلب على كل عقبة أمامنا خلال 90 عاماً من الخبرة، يعود النجاح الذي حققناه بعد الوباء إلى جهد جميع زملائنا وروح الفريق".

ووفقاً لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol)، فإن الخطوط الجوية التركية حققت نجاحاً لافتاً على مستوى العالم باعتبارها شركة الطيران صاحبة أكبر حصة من المقاعد الدولية في العالم عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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