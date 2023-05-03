أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع.

َوقال الجيش في بيان: "في إطار مبادرة منظمة إيغاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد، يتمثل بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل عن كل جانب للتباحث حول الهدنة".

وأوضح أن المقترح يأتي "بالتزامن مع الآلية رفيعة المستوى التي وضعها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يجرى الحوار في دولة يُتوافق عليها مع الآلية".

وأضاف: "موافقتنا تنطلق من مبدأ الحلول الإفريقية، ومراعاة الجوانب الإنسانية، مع أخذنا بالاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون الهدنة ".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما أوقع مئات القتلى والجرحى.

ومنذ بداية الاشتباكات، تلعب السعودية أدواراً للتهدئة ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار من خلال اتصالات مع طرفَي النزاع.