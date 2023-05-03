تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا 758 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية أبريل/نيسان من العام الحالي.

وذكرت جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين في بيان، الأربعاء، أن أرقام مجلس المصدرين الأتراك أظهرت تصدُّر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بواقع 105.2 ملايين دولار، تبعها قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ103.4 مليون، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بـ102.7 مليون.

وقال رئيس الجمعية مرتضى قرنفل، في تصريحات أفرد البيان حيزاً لها، إن الصادرات التركية كانت موازية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري للفترة ذاتها من العام الماضي، رغم التأثير المدمر للزلازل التي شهدتها البلاد.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وأكد قرنفل أهمية تأشيرات الدخول والرحلات الجوية المباشرة للتجارة بين البلدين ولزيادة الصادرات.