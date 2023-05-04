قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ بلاده تخطط لعقد اجتماع ثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا في يونيو/حزيران المقبل حول مسار انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن للصحفيين الأربعاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وردّاً على سؤال حول كيفية تأثير قانون مكافحة الإرهاب السويدي الجديد على مسار انضمام ستوكهولم إلى الناتو، قال قالن: "سبب تخطيطنا للاجتماع القادم في يونيو هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، وسنبحث استعداد السويد للتحرك السريع بخصوص تنفيذ القانون".

وأشار قالن إلى أن الآلية الثلاثية ستستمر بعد أن تصبح السويد عضواً في حلف شمال الأطلسي.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقَّعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

وفي إطار المذكرة الثلاثية شُكلت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

ولفت قالن إلى أنه على اتصال دائم مع نظيره الذي يتفاوض نيابة عن السويد.

وأكد قالن أنه لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكن للجانب السويدي اتخاذها، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضاً من الناحية الإدارية، وأنه من المهم للغاية جعل المناخ العامّ في السويد لا يسمح للتنظيمات الإرهابية بالعمل على أراضيها".

وفي وقت سابق الأربعاء وافق البرلمان السويدي على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يُعَدّ أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصويت جرى بالبرلمان السويدي، إذ صوّت 268 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 34 رفضوه.

كان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال الشهر الماضي إنهم سيعملون على تبديد مخاوف تركيا بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في السويد مطلع يونيو/حزيران القادم.