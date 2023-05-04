سياسة
3 دقيقة قراءة
متحدث الرئاسة التركية: نخطّط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد إلى الناتو
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ أنقرة تخطط لعقد اجتماع مع السويد وفنلندا حول انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو، بعد أن أقرَّت السويد قانون مكافحة الإرهاب الذي يُعَدّ أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو.
متحدث الرئاسة التركية: نخطّط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد إلى الناتو
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن / صورة: AA
4 مايو 2023

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ بلاده تخطط لعقد اجتماع ثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا في يونيو/حزيران المقبل حول مسار انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن للصحفيين الأربعاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وردّاً على سؤال حول كيفية تأثير قانون مكافحة الإرهاب السويدي الجديد على مسار انضمام ستوكهولم إلى الناتو، قال قالن: "سبب تخطيطنا للاجتماع القادم في يونيو هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، وسنبحث استعداد السويد للتحرك السريع بخصوص تنفيذ القانون".

وأشار قالن إلى أن الآلية الثلاثية ستستمر بعد أن تصبح السويد عضواً في حلف شمال الأطلسي.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقَّعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

وفي إطار المذكرة الثلاثية شُكلت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

ولفت قالن إلى أنه على اتصال دائم مع نظيره الذي يتفاوض نيابة عن السويد.

وأكد قالن أنه لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكن للجانب السويدي اتخاذها، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضاً من الناحية الإدارية، وأنه من المهم للغاية جعل المناخ العامّ في السويد لا يسمح للتنظيمات الإرهابية بالعمل على أراضيها".

وفي وقت سابق الأربعاء وافق البرلمان السويدي على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يُعَدّ أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصويت جرى بالبرلمان السويدي، إذ صوّت 268 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 34 رفضوه.

كان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال الشهر الماضي إنهم سيعملون على تبديد مخاوف تركيا بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في السويد مطلع يونيو/حزيران القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us