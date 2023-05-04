قتل الجيش الإسرائيلي الخميس 3 فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال تليفزيون فلسطين الرسمي إن "الطواقم الطبية انتشلت جثامين 3 شهداء في منزل حاصرته قوات إسرائيلية في البلدة القديمة من نابلس.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي انسحب من البلدة القديمة في نابلس بعد حصار منزل.

وأشار الشهود إلى أن جموع السكان والطواقم الطبية وصلت إلى الموقع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان إن "طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي وُصفتا بالخطيرتين خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس".

وفي وقت سابق اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس وحاصر منزلاً وسط سماع تبادل لإطلاق النار وصوت انفجارات.

وأوضح شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

وأضاف الشهود أن القوات تحاصر منزلاً فلسطينياً في المدينة، فيما لم يُعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

بدورها أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس تأجيل الدوام المدرسي لحين انتهاء العملية العسكرية حفاظاً على الطلبة، حسب بيان.

ومنذ عدة أشهُر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.