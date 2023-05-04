سياسة
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بُشرى من الشرق... عائدات مليارية تترقبها تركيا من كشف نفطيّ بولاية شرناق
قال المدير العامّ لاتحاد منصة البترول والغاز الطبيعي التركي إنّ الكشف النفطي الذي أعلن عنه الرئيس التركي أردوغان سيساهم في الاقتصاد التركي بـ2.9 مليار دولار سنوياً، وسيجعلها قادرة على تلبية جزء من احتياجاتها السنوية.
بُشرى من الشرق... عائدات مليارية تترقبها تركيا من كشف نفطيّ بولاية شرناق
بُشرى من الشرق... عائدات مليارية تترقبها تركيا من كشف نفطيّ بولاية شرناق / صورة: AA
4 مايو 2023

يُنتظر أن يسهم الكشف النفطي الأخير الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في تحقيق عائدات مليارية لتركيا، التي بدأت تقتفي أثر حقول للنفط والغاز ستجعلها قادرة على تلبية جزء من احتياجاتها السنوية.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول قال مراد كالاي المدير العامّ لاتحاد منصة البترول والغاز الطبيعي التركي إنّ الكشف النفطي الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان سيساهم في الاقتصاد التركي بـ2.9 مليار دولار سنوياً.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للحقل النفطي الذي اكتُشف في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا نحو 100 ألف برميل يومياً، وسط توقعات بتغيير المعادلة في السوق المحلية.

والثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع بولاية قونية وسط البلاد: "أود أن أزفّ بُشرى جديدة.. لقد اكتشفنا حقل نفط بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي غابار (منطقة جبلية في شرناق)".

ويرى كالاي أن الإنجازات التي حققتها تركيا مؤخراً في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هي نتاج للجهود التي بُذلت في البر والبحر منذ عام 2020.

وأضاف: "إنتاج النفط في حقل الشهيدة أسماء تشويك بولاية شرناق بدأ فعلياً منذ العام الماضي بإنتاج يومي يصل إلى 80 ألف برميل.. مع إضافة الحقل الجديد ستصل القدرة الإنتاجية إلى 150-180 ألف برميل نفط يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة".

تغطية جزء من الاستهلاك المحلي

ويرى كالاي أن الاكتشافات المتحققة في مجال النفط ستقلل الاعتماد التركي على الخارج في الطاقة وستقلل فاتورتها المرتفعة، إذ سيكون الإنتاج الجديد البالغ قرابة 100 ألف برميل يومياً قادراً على تلبية 20% من الاستهلاك المحلي.

وزاد: "أنشطة الاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة ستزداد بفضل المساهمة الاقتصادية، والإنتاج اليومي المقرر سيغير معادلة السوق المحلية".

وتابع: "ما يبعث السرور أيضاً أن الاكتشاف الأخير عالي الجودة، وهذا يعني أنه سيُباع بسعر أفضل ويمكن أن يقلل تكلفة تكريره".

دولة مستقلة في مجال الطاقة

من خلال المشاريع العملاقة التي تتواصل منذ سنوات في مجال الطاقة فإن تركيا اقتربت خطوة من هدفها المتمثل في أن تصبح دولة مستقلة تماماً في مجال الطاقة.

وأشار المدير العامّ لاتحاد منصة البترول والغاز الطبيعي التركي إلى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي عن اكتشاف حقل نفطيّ بجبل غابار شرقي البلاد وأن قيمته تقارب 12 مليار دولار.

وأضاف: "مع هذا الاكتشاف زادت احتياطيات تركيا النفطية القابلة للإنتاج من 450 مليون برميل إلى 600 مليون برميل".

وحسب المديرية العامة لمؤسسة البترول التركية (TPAO) بلغ الإنتاج اليومي من النفط 59 ألف برميل عام 1999، وارتفع في عام 2020 إلى 64 ألف برميل يومياً، ثم إلى 69 ألف برميل في 2021، وإلى 80 ألف برميل في 2022.

ومع الاكتشاف الجديد في 2 مايو/أيار الجاري تهدف تركيا إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 180 ألف برميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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