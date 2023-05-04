سياسة
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البيت الأبيض يحذّر من كارثة اقتصادية إذا طال أمد التخلُّف عن السداد
حذّر مستشارون اقتصاديون أمريكان من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العامّ وتخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة، فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية.
البيت الأبيض يحذّر من كارثة اقتصادية إذا طال أمد التخلُّف عن السداد
البيت الأبيض يحذّر من كارثة اقتصادية إذا طال أمد التخلُّف عن السداد / صورة: Reuters
4 مايو 2023

حذر البيت الأبيض الأربعاء من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العامّ، فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا وقعت في حالة تخلُّف عن السداد لفترة طويلة.

وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة وطال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.

وأضافوا أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الرُّبع الثالث من العام.

أمّا إذا شهدت الولايات المتّحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين المنضوين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً في معدَّلات البطالة وركوداً بنسبة أدنى.

ويشكّل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها قط في حالة تَخلُّف عن سداد ديونها.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العامّ الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في النفقات.

وتحذّر الإدارة من أنّ عدم رفع سقف الدين العامّ سيؤدّي إلى تَخلُّف الولايات المتحدة عن سداد مستحقّات دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدِث صدمة في الولايات المتّحدة والعالَم على حدّ سواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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