اتهمت الرئاسة الروسية (الكرملين) الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء "هجوم أوكرانيا" على المقر الرئاسي بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن "قرار الهجوم بطائرة مسيرة من أوكرانيا على المقر الرئاسي في وقت متأخر الثلاثاء، اتخذته الولايات المتحدة".

وأضاف بيسكوف أن "أهدافاً مثل هذه الهجمات غالباً لا تحدّدها أوكرانيا، بل الولايات المتحدة، وتُحضَر بعد ذلك إلى كييف لتطبيقها".

وتابع المتحدث: "يُكشَف عن جزء صغير فقط من هذه البيانات، إلا أن من المهم للغاية هنا أن تدرك واشنطن أننا نعرف ذلك، وتتفهم مدى خطورة مثل هذه المشاركة المباشرة في الصراع".

وأردف بأن "لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب وكالات أخرى، فتحت تحقيقاً شاملاً للكشف عن ملابسات الهجوم بالطائرات المسيرة".

والأربعاء قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وأُسقطَتا على الفور.

في المقابل نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون تَورُّط بلادهم في الهجوم.