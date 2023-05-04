سياسة
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لماذا لم تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية خلال إطلاق صواريخ من غزة الثلاثاء؟
قال مصدر عسكري إسرائيلي إن خللاً طرأ على منظومة القبة الحديدية قبل يومين، خلال إطلاق وابل الصواريخ ظهر الثلاثاء، وإنه "جرى التعامل مع المشكلة على الفور ولم تظهر في أثناء الليل"، دون توضيح ماهية هذا الخلل الفني أو أسبابه.
لماذا لم تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية خلال إطلاق صواريخ من غزة الثلاثاء؟
القبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة  / صورة: AA
4 مايو 2023

أظهر تحقيق أولي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن خللاً طرأ على منظومة القبة الحديدية قبل يومين، وفق مصدر عسكري للأناضول.

وقال المصدر الإسرائيلي للأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه: "تبيّن من تحقيق أوّلي أجرته القوات الجوية لنشاط القبة الحديدية بين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع، أنه جرى اكتشاف مشكلة فنية فيها خلال إطلاق وابل الصواريخ ظهر الثلاثاء".

وكان المصدر يشير إلى إطلاق فلسطينيين صواريخ من قطاع غزة رداً على وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في زنزانة بسجن إسرائيلي خلال خوضه إضراباً عن الطعام استمر 86 يوماً.

وأضاف المصدر العسكري: "جرى التعامل مع المشكلة على الفور ولم تظهر في أثناء الليل"، دون توضيح ماهية هذا الخلل الفني أو أسبابه.

وتابع المصدر: "يبدو أن نسبة اعتراض القبة الحديدية تبلغ 90.5%".

وكان صاروخ أطلق من غزة، سقط على موقع بناء في مدينة سديروت جنوباً، ما أدى إلى إصابة 3 عمال أجانب أحدهم بجروح خطيرة.

وأثار الحادث موجة تساؤلات في إسرائيل عن فاعلية منظومة القبة الحديدية، وفي حينه أعلن الجيش الإسرائيلي التحقيق في الأمر.

والقبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورتها شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع الجيش الأمريكي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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