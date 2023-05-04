سياسة
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باكستان.. مقتل 7 معلمين إثر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية
قُتل 7 معلمين على الأقل إثر حادث إطلاق نار الخميس، في مدرسة ثانوية ببلدة باراتشينار على الحدود مع أفغانستان. وفيما تستمر عملية البحث والتحقيق، رجحت السلطات ارتباط الحادثة بـ" الإرهاب".
باكستان.. مقتل 7 معلمين إثر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية
باكستان.. مقتل 7 معلمين إثر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية / صورة: AA
4 مايو 2023

أعلنت الشرطة ووسائل إعلام محلية في باكستان أن 7 معلمين على الأقل قُتلوا، الخميس، عندما فتح مسلحون النار داخل مدرسة شمال غربي البلاد.

وأفادت الإذاعة المحلية "دنيا نيوز" بأن إطلاق النار وقع في مدرسة ثانوية حكومية في بلدة باراتشينار النائية الواقعة على الحدود مع أفغانستان المجاورة.

وكان الطلاب في المدرسة يخضعون لامتحانات سنوية عندما وقع إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

​​​​​​​وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن الدافع وراء الحادث، مرجحة ارتباطه بـ"الإرهاب".

وكانت مدينة باراتشينار الواقعة شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا في كثير من الأحيان هدفاً للهجمات الإرهابية.

ورغم أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في باكستان، فإن أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من الطلاب، قُتلوا في هجوم بالبنادق والقنابل على مدرسة عسكرية بمدينة بيشاور الشمالية الغربية في ديسمبر/كانون الأول 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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