أعلنت الشرطة ووسائل إعلام محلية في باكستان أن 7 معلمين على الأقل قُتلوا، الخميس، عندما فتح مسلحون النار داخل مدرسة شمال غربي البلاد.

وأفادت الإذاعة المحلية "دنيا نيوز" بأن إطلاق النار وقع في مدرسة ثانوية حكومية في بلدة باراتشينار النائية الواقعة على الحدود مع أفغانستان المجاورة.

وكان الطلاب في المدرسة يخضعون لامتحانات سنوية عندما وقع إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

​​​​​​​وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن الدافع وراء الحادث، مرجحة ارتباطه بـ"الإرهاب".

وكانت مدينة باراتشينار الواقعة شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا في كثير من الأحيان هدفاً للهجمات الإرهابية.

ورغم أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في باكستان، فإن أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من الطلاب، قُتلوا في هجوم بالبنادق والقنابل على مدرسة عسكرية بمدينة بيشاور الشمالية الغربية في ديسمبر/كانون الأول 2016.